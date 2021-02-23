Відомо тільки, що вартість відповідатиме задекларованій розробником ціні.

Компанія-посередник Crown Agents, якій МОЗ доручило закуповувати вакцини від коронавірусу замість державного підприємства «Медичні закупівлі», не буде розголошувати суму, у яку обійдеться від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

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Про це на брифінгу повідомила директорка компанії Crown Agents Тетяна Коротченко.

За її словами, був підписаний договір про нерозголошення ціни. Лише зауважила: «Ми зробимо усе можливе, щоб Україна отримала кращу ціну».

Також вона додала, що вартість відповідатиме задекларованій розробником ціні.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: УНІАН