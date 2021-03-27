Зараз українців вакцинують індійською вакциною, незабаром почнуть застосовувати і препарат з Китаю.

Обидві вакцини від коронавірусу, які вже поставили в Україну, однаково захищають від хвороби. Втім, китайська Sinovac більш зручна у використанні, ніж індійська CoviShield.

Таку думку висловила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі каналу "Україна 24".

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"Я б не говорила, що краще, а що гірше. Мета кожної вакцини - захистити людину. І та, і інша вакцина зробить захист, але вакцини зроблені на різних платформах. Я б говорила про логістику. Вакцина, яку ми зараз отримуємо, поставляється в шприцах, шприц-дозах. Тобто не 10-дозний флакон, коли ми повинні зібрати разом 10 осіб і провакцинувати. Більш зручна і більш економічна в цьому плані", - пояснила Мухарська.

Вона підтвердила, що обидві вакцини не є взаємозамінними, тому ті, хто вже прищепився індійською, повинні отримати другу дозу цього ж препарату.

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Автор: Юрій Годован