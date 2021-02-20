Індія поставить в Україну 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє прес-служби посольства Індії в Україні на сторінці у Facebook.
Найближчим часом Україна очікує від Індії перший транш вакцини проти коронавірусу Covishield виробника Serum Institute India.
"Ці вакцини дозволять Україні розпочати кампанію загальної вакцинації по всій країні", - зазначили в посольстві.
У посольстві підкреслюють, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину. Згодом очікується поставка більшої кількості вакцин з Індії в міру нарощування виробництва.
"Це допоможе не тільки забезпечити благополуччя, а й відновити багато секторів економіки, які сильно постраждали через COVID-19, і повернути кошти до існування тисячам людей", - зазначили в посольстві Індії.
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Що таке вакцина Covishield
- Розробник технології вакцини Covishield на аденовірусному векторі – Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Covishield - це та ж "Оксфордська" вакцина, яку для локального індійського ринку випускає SII.
- Вона вводиться внутрішньом'язово двома дозами з інтервалами у 28 днів.
- В кінці 2020 року "Оксфордська" вакцина була схвалена до застосування в Британії та Аргентині.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.
- У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.
- Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".
- Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.
- Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.
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