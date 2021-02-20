У посольстві підкреслюють, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину.

Індія поставить в Україну 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє прес-служби посольства Індії в Україні на сторінці у Facebook.

Найближчим часом Україна очікує від Індії перший транш вакцини проти коронавірусу Covishield виробника Serum Institute India.

"Ці вакцини дозволять Україні розпочати кампанію загальної вакцинації по всій країні", - зазначили в посольстві.

У посольстві підкреслюють, що Україна стане однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину. Згодом очікується поставка більшої кількості вакцин з Індії в міру нарощування виробництва.

"Це допоможе не тільки забезпечити благополуччя, а й відновити багато секторів економіки, які сильно постраждали через COVID-19, і повернути кошти до існування тисячам людей", - зазначили в посольстві Індії.

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Що таке вакцина Covishield

Розробник технології вакцини Covishield на аденовірусному векторі – Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Covishield - це та ж "Оксфордська" вакцина, яку для локального індійського ринку випускає SII.

Вона вводиться внутрішньом'язово двома дозами з інтервалами у 28 днів.

В кінці 2020 року "Оксфордська" вакцина була схвалена до застосування в Британії та Аргентині.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

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Автор: Денис Прядко