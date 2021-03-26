На думку міністра, поставки вакцини від коронавірусу CoviShield відновляться у квітні.

Поставки в Україну вакцини від коронавірусу CoviShield, перервані рішенням уряду Індії, можуть поновитися вже в квітні.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як зазначив міністр, "зараз у світі просто зриваються поставки вакцин, терміни, графіки, незважаючи на проплачені контракти".

"У нас за всіма укладеними контрактами здійснена повністю проплата. Наприклад, CoviShield ми повинні були отримати 1,5 млн доз за проплаченим контрактом. Зараз ми не отримали дозволу уряду Індії на експорт тієї кількості, яку замовили. Нам потрібна не компенсація, нам потрібна вакцина в кінцевому підсумку. Думаю, ми почнемо її отримувати в квітні", - сказав він.

Міністр зазначив, що, згідно з даними соціологічних опитувань, довіра українців до вакцини збільшилася на 8%.

"Я вважаю, що це реальна робота Міністерства охорони здоров'я з точки зору комунікаційної кампанії, залучення публічних осіб, зокрема роз'яснення з боку медиків, які розбираються в вакцинації, яким люди довіряють. Ми і далі будемо продовжувати так само", - сказав Степанов.

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Ситуація з вакциною CoviShield: що потрібно знати

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Леся Лещенко