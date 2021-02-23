За словами Ляшка, ця вакцина повністю безпечна.

Ефективність вакцини від коронавірусу Covishield, що вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford на базі Serum Institute в Індії та перша партія якої вже доставлена в Україну, становить понад 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві.

«Вакцина, вироблена за ліцензією AstraZeneca/Oxford, виробляється на майданчиках Serum Institute, які розміщені в Індії, вона повністю безпечна. Імуногенність вакцини - більше 97%, ефективність вакцини - більше 70%. Що таке імуногенність? У 97 випадках (зі 100) в людини після щеплення утворюються антитіла (до коронавірусу – УНІАН)», - заявив він.

Також, за словами Ляшка, ефективність вакцини вираховуються таким чином: «порівняння людей з контрольної групи, яка вакцинувалась з контрольною групою, яка не вакцинувалась і кількість людей, які захворіла в групі, що не вакцинувалась, порівнюючи з кількістю людей, які захворіла в групі, що вакцинувалась».

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: Костянтин Гончаров