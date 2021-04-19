За минулий тиждень в країні на COVID-19 захворіли на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кілька областей в Центральній і Західній Україні близькі до виходу з «червоної зони» епідемічної небезпеки.

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Про це він сказав на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба офісу глави держави.

Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень в Україні на COVID-19 захворіли на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей в Центральній і Західній Україні близькі до виходу з «червоної зони», при цьому епідситуація в Києві залишається складною.

Глава уряду розповів, що в цілому по Україні для хворих на COVID-19 виділено 77 тис.698 лікарняних ліжок, з них 67 тис. 567 забезпечені киснем. Зайняті на сьогодні 44 тис. 415 ліжок.

"Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася", - зазначив прем'єр.

Зараз "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено у Києві та 12 областях: Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій.

В "жовтій" зоні Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська області, а решта 9 областей - у "помаранчевій".

Коронавірус в Україні: важливе

В Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.

За весь час пандемії в країні-19 захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли-40 тис.

Сьогодні, 19 квітня, гендиректор ЦОЗ Родина заявив, що третя хвиля епідемії COVID-19 в Україні йде на спад.

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Автор: Костянтин Гончаров