Рішення пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації у регіоні.

У Харківській області учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання.

Читайте такожСтепанов розповів, коли Київ переведуть у "червону" зону карантину (відео)Про це пишуть Факти з посиланням на рішення Регіональної комісії ТЕБ та НС.

Так, комісія ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання в школах Харківської області з 18 березня.

Це пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації.

Директорам шкіл рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, окрім учнів 1-4 класів. Також рішення стосується технікумів та вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області за добу виявили 732 нових випадки коронавірусу.

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Автор: Людмила Жерновська