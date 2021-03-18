У Харківській області учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання.
Читайте такожСтепанов розповів, коли Київ переведуть у "червону" зону карантину (відео)Про це пишуть Факти з посиланням на рішення Регіональної комісії ТЕБ та НС.
Так, комісія ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання в школах Харківської області з 18 березня.
Це пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації.
Директорам шкіл рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, окрім учнів 1-4 класів. Також рішення стосується технікумів та вищих навчальних закладів.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області за добу виявили 732 нових випадки коронавірусу.
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