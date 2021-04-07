Словацький держ інститут контролю за лікарськими засобами не рекомендував робити щеплення російським препаратом.

Російська вакцина від коронавірусу "Спутник V", яку закупила Словаччина, не ідентична тому препарату, що отримав схвальні висновки в публікації авторитетного видання The Lancet.

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Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N, до такого висновку дійшов Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами.

Інститут провів дослідження вакцини і не став рекомендувати проведення імунізації населення цим препаратом. У науковців просто немає достатньої інформації для такого рішення. Зазначається, що це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.

Інститут стверджує, що вакцина пройшла тести на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Однак лише на основі цих тестів не можна надати висновок щодо ефективності та безпеки для людей.

Словацька сторона навіть не отримала усіх документів про виробництво чи безпеку, необхідних для оцінки.

Важливою знахідкою стало і те, що імпортовані до Словаччини вакцини не є повністю ідентичними вакцині, дані якої були опубліковані в престижному журналі The Lancet. Вони не такі самі, як ті, що використовуються в інших країнах. Досі уряд у своїх обґрунтуваннях закупити російську вакцину спирався на це дослідження.

Після дослідження державного інституту МОЗ Словаччини звернулось до іншої лабораторії для перевірки безпеки вакцини.

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Автор: Дмитро Захаров