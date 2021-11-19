Розробники зібрали найнеобхіднішу інформацію про цей документ на одному ресурсі.

Державний сервіс електронних послуг "Дія" оголосив про запуск сайту-шпаргалки про COVID-сертифікати. Ресурс містить усю інформацію, яку українцям варто знати про цей документ.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Дії".

Розробники зазначили, що у мережі надзвичайно багато матеріалів про СOVID-сертифікати. Для зручності найнеобхідніші з них зібрали на одному ресурсі.

На сайті covid19.diia.gov.ua можна дізнатися:

які сертифікати існують та чим вони відрізняються;

як отримати СOVID-сертифікат із покроковою інструкцією;

скільки діятиме ваш сертифікат;

куди звернутися, якщо не вдається отримати документ.

Читайте такожУ "Дії" з'явився сертифікат про одужання від COVID-19 (фото)Крім того, на сайті створили окремий розділ із відповідями на популярні запитання.

Цей проект реалізувала Мінцифра спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP.

Як повідомляв УНІАН, Мінцифра відкрила офлайн-пункти "Дії" в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко