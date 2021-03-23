У партії заявили, що це особиста позиція парламентаря.

Нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін запропонував звільнити медиків, які відмовилися щепитися вакциною від коронавірусу Covishield.

Про це йдеться у дописі Гуріна за 20 березня у Facebook.

Читайте такожУкраїну чекає дуже важкий період - Степанов про ситуацію з COVID-19

«В Київському інституті пульмонології (!), за словами завідуючої одним з відділень, вакцинуватись погодились 20% лікарів. Сама завідуюча вже двічі хворіла ковідом, але «не відчуває внутрішньої впевненості в необхідності вакцинації». Що це означає на практиці? 80% «лікарів» потрібно звільнити, а їх зарплату віддати 20%», – написав Гурін.

Він додав, що люди, які не вважають за потрібне вакцинуватися, «не можуть вважатися лікарями», «тому, якщо їх звільнять, залишаться працювати справжні лікарі. Вони й будуть лікувати».

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, своєю чергою, наголосив, що це особиста позиція Гуріна.

«Це не позиція фракції, це не на Facebook (офіційній сторінці – УНІАН) фракції. Це його бачення і його дискусія», – підкреслив у коментарі Страна Корнієнко.

Водночас Корнієнко зауважив, що участь лікарів у кампанії з імунізації дозволила б збільшити довіру до AstraZeneсa серед населення.

«Будь-яка людина може відмовитися від вакцинації, у нас поки немає у законах ніяких заходів щодо цього. Це право людини, ми можемо тільки закликати до доброї волі усіх, хто в черзі на вакцинацію, зокрема лікарів», – пояснив депутат.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield ( AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.

До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська