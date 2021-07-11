Біля пункту вакцинації утворилася черга з десятків людей.

У Чернігові понад сотня людей вишукувались у чергу, щоб щепитися вакциною Pfizer.

Як передає кореспондент УНІАН, перед відкриттям пункту вакцинації в ТРЦ Hollywood вишикувалася черга з-понад сотні людей. Вакцинуватися до Чернігова також приїздять кияни та жителі області.

Як повідомила депутатка міської ради, бренд-амбасадорка ТРЦ Hollywood Марина Рейко, наразі розглядається можливість відкриття постійного пункту вакцинації в ТРЦ та організації запису онлайн.

Масова вакцинація Pfizer стартувала вчора у двох ТРЦ. Перед цим працював пункт щеплення в приміщенні райради, де використовувалася вакцина CoronaVac.

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Упродовж дня 686 людей вакцинувалися вакциною Pfizer у торговельному центрі Hollywood, 420 вакциною Pfizer – у ЦУМ "Чернігів", і всього 194 людини прийшло вакцинуватися до Деснянської районної ради вакциною CoronaVac.

"З цієї статистики ми бачимо, що жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer. Відмічу те, що минулих вихідних пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень в день вакциною CoronaVac", - прокоментував головний лікар міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Як повідомляв УНІАН, компанії Pfizer та BioNTech почнуть випробування бустерної дози від коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.

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Автор: Ірина Синельник