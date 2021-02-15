Білл Гейтс зробив щеплення в кінці січня.

Дочка мільярдера і засновника Microsoft Білла Гейтса зробила щеплення від коронавірусу.

Читайте такожВ Німеччині ампулу з першої партії вакцини Pfizer виставлять у музеїПро це вона повідомила в Instagram.

Дженніфер Гейтс входить в пріоритетну групу, бо вчиться в Школі медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай.

Вона написала, що продовжить носити маску і після отримання другої дози вакцини.

Також вона пожартувала над теорією змови про те, що вакцинація - це спроба чіпувати людей.

"На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок - якби тільки вона володіла такою силою!" - написала дівчина.

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Автор: Людмила Жерновська