Дочка мільярдера і засновника Microsoft Білла Гейтса зробила щеплення від коронавірусу.
Читайте такожВ Німеччині ампулу з першої партії вакцини Pfizer виставлять у музеїПро це вона повідомила в Instagram.
Дженніфер Гейтс входить в пріоритетну групу, бо вчиться в Школі медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай.
Вона написала, що продовжить носити маску і після отримання другої дози вакцини.
Також вона пожартувала над теорією змови про те, що вакцинація - це спроба чіпувати людей.
"На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок - якби тільки вона володіла такою силою!" - написала дівчина.
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