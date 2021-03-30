Вказується, що дослідження джерела вірусу SARS-CoV-2 було значно затримано.

Уряд США, Австралії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Норвегії, Республіки Корея, Словенії та Великобританії стурбовані доповіддю ВООЗ про походження COVID-19.

Читайте такожСтепанов розповів, у яких містах найскладніша ситуація із заповненістю лікареньПро це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

У зверненні сказано, що уряд країн підтримує прозорий аналіз і оцінку джерел пандемії COVID-19.

"Ми приєднуємося до висловлення загальної стурбованості з приводу недавнього дослідження, проведеного ВООЗ в Китаї, і водночас підкреслюємо важливість спільної роботи для розробки і використання швидкого, ефективного, прозорого, науково обґрунтованого і незалежного процесу міжнародної оцінки таких спалахів невідомого походження в майбутньому", - йдеться у зверненні.

Вказується, що дослідження джерела вірусу SARS-CoV-2 було значно затримано, а експерти не мали доступу до повних вихідних даних і зразків.

Держави відзначили необхідність подальших досліджень на тваринах, і закликали ВООЗ почати другу фазу дослідження.

Що цьому передувало

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свою доповідь про походження COVID-19 за підсумками поїздки експертів організації в Ухань.

З доповіді випливає, що місія не змогла встановити джерело коронавірусу.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези, що вірус поширився в результаті лабораторного витоку.

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Автор: Людмила Жерновська