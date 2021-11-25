Державна комісія погодилася відкласти їхній вихід.

Дві області – Луганська та Львівська – відмовилися від виходити з "червоної" карантинної зони. Державна комісія ТЕБ на позачерговому засіданні погодилася з проханням місцевої влади і відтермінувала їхній вихід.

Про це свідчить протокол засідання комісії 23 листопада.

Читайте такожВ Україні послаблять обмеження в транспорті, але не у всьому: нові деталі від МОЗРішенням комісії Луганській та Львівській ОДА необхідно й надалі дотримуватися відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для "червоного рівня" епідемічної небезпеки, зокрема забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на всіх рівнях не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Львівська та Луганська області потрапили в "червону" зону 30 жовтня. Коли саме буде повторно розглянуто питання їхнього виходу не уточнюється.

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Автор: Екатерина Малюга