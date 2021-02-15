На думку фахівців, вся справа в скепсисі і страху.

На думку експертів, українці не поспішають вакцинуватися від коронавірусу через скепсис лікарів і страх.

Про це йдеться в матеріалі "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу", передає РБК-Україна.

На думку імунолога Федора Лапія, скептична позиція лікарів в плані щеплень далеко не нова і саме з нею пов'язані всі проблеми з вакцинацією в країні.

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"Цьому сприяють деякі історичні аспекти. До того ж ряд лідерів думок в медицині, в основному старшого покоління, дотримуються якихось антинаукових поглядів. Вони вчать майбутніх лікарів, спілкуються з іншими колегами, вони активні в медіа. З цього якраз виникає проблема: якщо не вакцинуються медики, то що вже говорити про пересічних українців?"- міркує імунолог.

Як вважає лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта, у випадку з вакциною від коронавірусу людьми більше рухає страх. Такі настрої були і у Великобританії, і в США, і у Франції, уточнив інфекціоніст. Але коли почалася кампанія з вакцинації, ці страхи зійшли нанівець: громадяни стали самі переконуватися, що це повністю безпечно.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис.доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca.

5 лютого голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі в питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: УНІАН