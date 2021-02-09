В організації заявили, що факти вказують на природне походження вірусу, однак дослідження слід продовжувати.

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Пітер Бен Ембарек заявляє, що контраверсійна теорія лабораторного походження коронавірусу є "дуже малоймовірною".

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Як повідомляє британське видання The Telegraph, про це Ембарек сказав на прес-конференції в китайському місті Ухань за підсумками першого етапу дослідження ВООЗ щодо причин походження COVID-19.

"Припущення про лабораторний інцидент є "надзвичайно малоймовірним" для пояснення появи вірусу серед людей", - наголосив експерт.

Він сказав, що така версія не розглядається серед гіпотез, які організація рекомендуватиме вивчити у майбутньому.

Водночас, експерт зазначив, що первинні висновки свідчать про передачу вірусу через проміжну посередницьку стадію (різновиди тварин), що є найбільш імовірним шляхом, але ця версія вимагає більшого вивчення і більш специфічного цілеспрямованого дослідження.

За його словами, факти вказують на природне походження вірусу, але необхідно провести більше досліджень щодо ланцюжків розповсюдження вірусу.

Ембарек додав, що робоча група щодо визначення походження вірусу продовжує вказувати на природний осередок цього вірусу і подібних, і зокрема на популяцію кажанів.

"Але, оскільки Ухань не є містом або оточенням, наближеним до цього середовища, прямий перехід від кажанів до міста Ухань не дуже ймовірний", - додав Ембарек.

Він зазначив, експерти мають потенційні зачіпки для вивчення інших видів тварин, якщо враховувати мережу поставок продуктів до ринків Уханя.

"Дослідження імовірного маршруту появи вірусу через різні види тварин і специфічний осередок досі перебувають на робочій стадії", - додав він.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань наприкінці січня, аби досліджувати походження коронавірусу. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

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Автор: Віталій Саєнко