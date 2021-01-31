Експерти відвідали дві місцеві лікарні та ринок.

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які вивчають походження коронавірусу, відвідала продуктовий ринок в китайському Ухані.Читайте такожУ Китаю з'явився новий епіцентр зараження коронавірусом

Про це повідомляє AP. Фахівці побували на одному з найбільших в місті ринку Baishazhou, де продають свіже м'ясо, рибу й морепродукти.

До цього експерти відвідували дві лікарні в Ухані, де було виявлено спалах коронавірусної інфекції.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Походження коронавірусу SARS-CoV-2 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість вчених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц з Німецького інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково знаходиться в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

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Автор: Ольга Робейко