AstraZeneca спочатку повинна виконати зобов'язання з постачання до Європи, вказала Урсула фон дер Ляєн. У першому кварталі AstraZeneca поставила Європі лише 30% від обіцяного обсягу продукції.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн погрожує англо-шведській фармацевтичній компанії запровадженням заборони на експорт вакцин проти коронавірусу через невиконання цим концерном зобов'язань з поставок вакцин країнам ЄС.

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє Deutsche Welle.

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"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ти повинен виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки до інших країн", - заявила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн звинуватила компанію в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% від обіцяного обсягу продукції.

Керівниця Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість запровадити обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.

Вакцинація AstraZeneca у ЄС

У ЄС дозволили використовувати вакцини проти COVID-19 чотирьох компаній: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.

Масова вакцинація населення країн-членів ЄС стартувала наприкінці грудня 2020 року.

Нещодавно низка європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca після повідомлень про випадки утворення тромбів у непідтвердженої кількості вакцинованих осіб.

18 березня Європейська медична асоціація (ЕМА), яка відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами в країнах-членах ЄС, не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca спричиняє серйозні наслідки для здоров'я людей у вигляді тромбозу.

19 березня у Німеччині, Італії, Латвії, Литві та на Кіпрі відновили вакцинацію проти COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Також цю вакцину продовжать використовувати у Франції, Іспанії та Нідерландах.

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Автор: Вікторія Токарєва