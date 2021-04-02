Зазначається, що ряд штатів Бразилії знаходиться у важкому стані, а лікарні переповнені інфікованими коронавірусом.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про критичну ситуацію з коронавірусом в Бразилії - ця країна стала епіцентром коронавірусу.

Про це заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, пише Reuters.

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За її словами, ряд штатів Бразилії знаходиться у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо ряд штатів у важкому стані", - повідомила вона.

Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Хопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом в:

США - 30 538 840 заражених,

Бразилії - 12 839 844 заражених,

Індії - 12 221 665 заражених.

За кількістю смертей, то у Бразилії померли 325 284 людини (у США 553 120, в Індії - 162 927).

Коронавірус в Бразилії: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко