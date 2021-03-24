Прогноз демонструє, що поточна хвиля епідемії COVID-19 наростатиме й далі.

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих коронавірусом є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

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Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 24 березня – 6 квітня 2021 року, розміщеному на сайті академії.

Зокрема, прогноз демонструє, що поточна хвиля епідемії COVID-19 наростатиме й далі.

«Наявна в Україні тенденція зростання тренду у прогнозі кількості нових хворих, зробленому за моделлю FB Prophet, є аналогічною щодо більшості країн Європи. Хоча у низці країн цих регіонів (Великій Британії, Португалії, Іспанії, Чехії, Словаччині, Литві, Латвії тощо) спостерігається й тенденція до пониження тренду», - йдеться в прогностичній моделі.

«Україна, на жаль, належить до групи європейських країн із найбільшим зростанням, до якої входять також Польща та Німеччина», - наголошують в НАНУ.

За даними вчених, повільнішим є зростання кількості нових хворих в інших країнах-сусідах (Молдові, Румунії та Угорщині), але у них тренд теж демонструє зростання.

Водночас в масштабах світу для Індії та Бразилії характерний тренд, який зростає значно стрімкіше, ніж в Україні чи Польщі.

«Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ», - констатували науковці.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 14 тис. 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, одужали – 1 млн 276 тис. 272, зареєстровано 30 тис. 773 летальних випадки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров