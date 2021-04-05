Нові штами коронавірусу є набагато агресивнішими, ніж виявлений у 2019 році у китайському місті Ухань.

Еволюціонування коронавірусу (SARS-CoV-2) не дає можливості подолати пандемію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград.

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“Еволюція коронавірусу не дає можливості побороти пандемію. Бо властивості вірусу все визначають: швидкість поширення, ступінь впливу на популяцію і динаміку епідемічного процесу, яку ми сьогодні спостерігаємо”, - сказала вона.

За словами епідеміолога, «південноафриканський», «нігерійський», «британський», «бразильський» та «каліфорнійський» штами коронавірусу викликають надзвичайну стурбованість у медичній спільноті через те, що вони є агресивнішими, ніж «уханський» штам, який почав поширюватися у 2019 році.

Наразі в Україні вже виявлено «нігерійський» та «британський» штами.

За словами Виноград, занепокоєння викликає також феномен інфікування людини одночасно декількома генотипами вірусу.

"І це є поясненням того, що з’явилися нові генотипи, які містять геноми від «британського» та від «південноафриканського» штамів. Ця стурбованість не є безпідставною, оскільки знову змінюється клінічна маніфестація захворювання - тобто його дебют та подальший розвиток", - пояснила епідеміолог.

За її словами, для нових штамів характерне підвищення контагіозності (заразливості), скорочення інкубаційного періоду, особливо у дітей, зростання тяжкості перебігу захворювання та суттєве зростання летальності.

Виноград також повідомила, що на фоні зростання контагіозності значно зменшується захист антитілами як тими, що виникли після перенесення захворювання, так і поствакцинальними.

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Автор: Антоніна Доломанжи