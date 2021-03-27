При цьому профіль Мадуро в Instagram, що належить Facebook, не постраждає.

Facebook заморозив сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро за порушення політики проти поширення дезінформації про коронавірус. Глава держави просував препарати, які, як він стверджує, можуть вилікувати хворобу.

Про це пише Reuters.

Читайте такожГолова Представництва ЄС в Україні вакцинувався від коронавірусуУ січні Мадуро описав карвативір, пероральний розчин з тім’яну, як «чудодійні» ліки, що нейтралізують коронавірус без побічних ефектів. За словами медиків, це твердження не підтверджується наукою.

Facebook видалив відео, у якому президент Венесуели просуває ліки, бо це порушує чинну антиковідну політику соціальної мережі.

«Ми слідуємо указам ВООЗ, у яких йдеться, що на сьогодні немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення ми також блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання», – розповів агентству представник компанії.

При цьому профіль Мадуро в Instagram, що належить Facebook, не постраждає.

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Автор: Яна Ставська