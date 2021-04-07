Виданню LB.ua відомо, що мобільні бригади приїжджали в "Феофанію" понад п'ять разів для вакцинації медпрацівників. Наразі зафіксовано два випадки, коли замість медиків щеплення нібито отримали інші люди.

За інформацією ЗМІ, в Київській клінічній лікарні "Феофанія" від коронавірусу масово прищеплювали людей за попереднім записом нібито залишковими дозами вакцини, але деякі з них отримали щеплення призначеним для медиків препаратом.

Таких вакцинованих пацієнтів заносили до списків як працівників медзакладу, пише LB.ua.

"Охочі вакцинуватися могли звернутися в лікарню телефоном і стати в чергу на вакцинацію. Їм призначали час і дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалася дозами, які були призначені для медиків закладу, а не залишками. За документами ці люди фіксувалися як працівники лікарні", - стверджується в матеріалі видання.

Читайте такожУкраїна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19Як розповів LB.ua регіональний координатор з вакцинації в місті Києві Василь Животенюк, лікарня повинна тільки надати доступ до інтернету, кабінет вакцинації й список медиків, завірений печаткою установи. Це, за його словами, відповідальність головного лікаря. А мобільна бригада, продовжив Животенюк, читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину, і це медик.

"Тільки постфактум з'ясувалося, що деякі з вакцинованих не медики, а блогери", - поділився регіональний координатор з вакцинації в столиці.

Виданню LB.ua відомо, що мобільні бригади приїжджали в "Феофанію" понад п'ять разів для вакцинації медпрацівників. Наразі зафіксовано два випадки, коли замість медиків щеплення нібито отримали інші люди. При цьому вони були впевнені, що їх вакцинують саме залишковими дозами. Скільки всього людей було вакциновано таким чином, невідомо, зазначає ЗМІ.

Зараз телефоном, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, журналістам повідомили, що "вакцинація вже не проводиться".

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що він доручив провести перевірку можливого нецільового використання вакцини в клініці "Феофанія".

Вакцинація в Україні: свіжі дані

В Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 585 осіб.

265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 тис. 263, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2.

Станом на 6 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 тис.

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Автор: Ольга Робейко