Для формування колективного імунітету до смертельно небезпечної хвороби потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися.

Міністерство охорони здоров’я розвінчало міфи про вакцинацію від COVID-19.

Перелік фейків опубліковано на сайті МОЗ.

Там нагадали, що для формування колективного імунітету до смертельно небезпечної хвороби потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися.

Одна з причин недовіри до вакцин, пояснюють у МОЗ, є поширення неправдивої інформації щодо вакцинації.

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Найпоширеніші фейки про вакцинацію:

Вакцина Covishield - це «генерик», який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca

Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія.

Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити якісніший препарат

Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, як-от пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників та людей віком 65 років і старше.

Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірусну хворобу, її перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення – набагато нижчою.

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У світі зафіксовані випадки смерті в результаті вакцинації проти COVID-19

Аналіз, здійснений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, засвідчив, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей цього віку і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ наразі не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу.

Люди заразилися COVID-19 в результаті вакцинації

Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу.

Вакцини Pfizer і Moderna спричиняють сильний анафілактичний шок

Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих.

Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок

Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.

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Вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз

Насправді лише в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації.

мРНК-вакцини — генетична зброя, яка змінює наші гени

мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляє в ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином.

Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські.

Індія посідає третє місце на світовому фармринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), – це найбільше підприємство світу з виробництва вакцин, котре експортує свою продукцію до 140 країн. 65% всіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Всі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості та безпечності.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Денис Прядко