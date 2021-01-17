Система створена, щоб допомогти лікарням забезпечити достатні ресурси для догляду за пацієнтами.

Компанія Facebook розробила систему, яка може допомогти лікарям визначити, як може розвинутися стан людини хворої на COVID-19.

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Пропонується три варіанти:

модель для прогнозування погіршення стану пацієнта на основі одного рентгенівського знімку,

модель для прогнозування погіршення стану пацієнта на основі послідовності рентгенівських знімків,

модель для прогнозування необхідності додаткового кисню на підставі одного рентгенівського знімку.

Модель, що використовує послідовні рентгенівські знімки грудної клітини, може прогнозувати до чотирьох днів, що пацієнту можуть знадобитися додаткові рішення для інтенсивної терапії. Ці прогнози можуть допомогти лікарям уникнути занадто швидкої відправки додому пацієнтів з групи ризику і допомогти лікарням краще прогнозувати потребу в додатковому кисні та інших обмежених ресурсах.

Експерти використовують два загальнодоступних набори рентгенівських знімків грудної клітини, застосовуючи методику самостійного навчання під назвою Momentum Contrast. «Це дозволило нам використовувати великі обсяги рентгенівських знімків грудної клітини, що не відносяться до COVID, для навчання нейронної мережі, яка могла б витягувати інформацію з рентгенівських знімків грудної клітини», - йдеться в повідомленні Facebook, передає kommersant.

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Автор: УНІАН