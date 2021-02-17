За майже чотири місяці до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я України з протидії COVID-19 надійшло понад 186 тис. дзвінків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу.
"Контактним центром станом на сьогодні скористалися 186 тис. наших громадян", - розповів Кучер.
Читайте такожУ МОЗ назвали три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусуЗаступник міністра також зазначив, що контакт-центр готується до прийому звернень щодо вакцинації.
"Ми вже тренуємо наших спеціалістів, ми змінюємо їхній алгоритм роботи. Щойно розпочнеться кампанія в Україні, контакт-центр буде мати відповідну інформацію", - сказав він.
Контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19, до якого може звернутися кожен громадянин і отримати відповідну інформацію, працює з 2 листопада. Безкоштовно можна зателефонувати за номером: 0800-60-20-19.
Коронавірус в Україні
- За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4286 осіб, зафіксовано 147 летальних випадків, 5927 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 2 330 людей.
- Кабінет міністрів України сьогодні планує продовжити дію карантину в країні до 30 квітня 2021 року.
- Масову вакцинацію від коронавірусу назвали необхідною 40,6% українських медиків, 13,3% ж вважають, що масова імунізація не потрібна.
Головні новини України та світу на ранок 17 лютого
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram