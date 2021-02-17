Зараз спеціалісти готуються консультувати людей щодо питань вакцинації.

За майже чотири місяці до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я України з протидії COVID-19 надійшло понад 186 тис. дзвінків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу.

"Контактним центром станом на сьогодні скористалися 186 тис. наших громадян", - розповів Кучер.

Читайте такожУ МОЗ назвали три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусуЗаступник міністра також зазначив, що контакт-центр готується до прийому звернень щодо вакцинації.

"Ми вже тренуємо наших спеціалістів, ми змінюємо їхній алгоритм роботи. Щойно розпочнеться кампанія в Україні, контакт-центр буде мати відповідну інформацію", - сказав він.

Контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19, до якого може звернутися кожен громадянин і отримати відповідну інформацію, працює з 2 листопада. Безкоштовно можна зателефонувати за номером: 0800-60-20-19.

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Автор: Леся Лещенко