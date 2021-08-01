Гебреесус закликав країни посилити свої зусилля з вакцинації від COVID-19.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреесус зазначає, що завершення пандемії коронавірусу залежить від дій кожної країни в напрямку вакцинації.

З такою заявою він виступив під час брифінгу для преси напередодні, повідомляє "Голос Америки".

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Гебреесус закликав країни посилити свої зусилля з вакцинації від COVID-19.

"Мета ВООЗ - підтримати кожну країну в вакцинації щонайменше 10% свого населення до кінця вересня і щонайменше 40% до кінця року, і 70% до середини наступного року", - сказав він.

Глава ВООЗ зазначив, що зараз лише трохи більш ніж половина країн повністю вакцинували 10% свого населення, менше чверті - вакцинували 40%, і тільки три держави вакцинували 70%.

Гебреесус закликав країни надати 7,7 млрд дол. для програм реагування на поширення штаму "Дельта", більш заразного, який став причиною нинішнього спалаху пандемії. Заходи включатимуть відстеження розповсюдження, надання вакцини, проведення досліджень, лікувальні заходи.

Глава центрів США з контролю над захворюваннями Рошель Валенски зазначила, що вакцини захищають від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті, проте припустила, що наступні мутації вірусу можуть виявитися ще небезпечнішими.

"Велике занепокоєння полягає в тому, що може виникнути новий штам, можливо, в результаті декількох мутацій, який потенційно зможе обходити вакцини", - додала вона.

Коронавірус у Києві: дані на 31 Липня 2021

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 176 осіб, 1 хворий помер. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй Facebook-сторінці.

Захворіли 92 жінки, 71 чоловік, а також 13 дітей.

Протягом доби до медзакладів міста було госпіталізовано 24 хворих на коронавірусну хворобу.

За даними Кличка, найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі - 45, у Святошинському – 35, у Шевченківському та Подільському районах - по 21.

Всього в столиці з початку пандемії 218 тис. 994 підтверджених випадки захворювання-19, подолали хворобу 209 тис. 341 житель міста. Летальних випадків зареєстровано 5 тис.

Автор: Тамара Отовська