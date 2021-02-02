Інфекціоністка пояснила, про що може свідчити зниження кількості заражених коронавірусом українців.

Кількість хворих на COVID-19 по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних закладів впала на третину. Але це не стосується реанімацій. Там дуже багато важких хворих, до того ж вік найважчих помолодшав - 60-75 років.

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Про це заявила відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

"Що це означає, дізнаємося пізніше. У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанту P.1 (бразильського штаму коронавірусу, - ред), недавнє завезення якого в США призвів до швидкого колапсу систем охорони здоров'я. Загалом, все одно бережіть себе, друзі і колеги... впораємося", - написала Голубовська.

Нагадаємо, раніше лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, чи захистить вже виготовлена вакцина від нових штамів коронавірусу.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН