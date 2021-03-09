Раніше Порошенко публічно розкритикував вакцину, яку завезли до України. Сьогодні представник його партії прищепився цим препаратом, показавши фото з вакцинації в соцмережі.

Народний депутат, представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко сьогодні зробив щеплення від коронавірусу вакциною.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Примітно, що цю вакцину раніше публічно критикував глава "Євросолідарності", екс-президент Петро Порошенко, називаючи її "г**ном".

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Гончаренко уточнив, що вакцинувався в Одесі.

"Хочу відразу пояснити - у флаконі 10 доз, після відкриття вони псуються через 6 годин. Тому, за спеціальною програмою, після медиків залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинування. У мене неодноразово запитували, чи буду я вакцинуватися. Ось, друзі, дотримався слова", - написав він, опублікувавши відповідне фото.

Коментар Порошенка щодо вакцини CoviShield

1 березня на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Порошенко розкритикував дії нинішньої української влади з протидії пандемії коронавірусної інфекції.

Порошенко сказав, що українські лікарі відмовляються від щеплень проти коронавірусу. "На мої запитання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав з вуст лікаря , який знаходиться в розпачі, - тому що г**но привезли. На сьогоднішній день ніхто не знає, привезли це через корупцію або профнепридатність", - заявив екс-президент.

Реагуючи на ці слова, президент Володимир Зеленський порівняв їх з гонитвою Порошенка за власною популярністю.

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Автор: УНІАН