Лікар назвала умови для госпіталізації з коронавірусом / REUTERS

Для лікування пацієнтів з коронавірусом в умовах стаціонару існує як мінімум дві причини - показник сатурації і висока температура.

Про це "Фактам" розповіла завідувачка Центру пульмонології, алергології та клінічної імунології клініки "Феофанія" Світлана Гук.

"Коли показник сатурації - насичення крові киснем - нижче 92 відсотків. Якщо практично не збивається висока (вище 39-39,5 градуси) температура. Безумовно, терміново потрібно госпіталізувати тих, у кого ці два фактори поєднуються з важкою нирковою патологією, цукровим діабетом, перенесеним інфарктом або інсультом", - говорить лікар.

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За її словами, найчастіше інфекція протікає непередбачувано, тому пацієнтам з фоновими захворюваннями краще лікуватися в стаціонарі.

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Автор: Юрій Годован