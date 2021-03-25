До країни надійшло 29,5 тисячі доз, цього вистачить на імунізацію 14 тисяч осіб.

До Грузії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Pfizer / ВіопТесһ. Препарат надійшов в клініки Тбілісі, Батумі і Кутаїсі.

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Про це повідомляє Грузія Online. За словами глави МОЗ Катерини Тікарадзе, в даний момент зробити щеплення можна в шести клініках.

Так як для зберігання вакцини Pfizer необхідні спеціальні холодильники, проводити вакцинацію будуть тільки в клініках зі спеціальною інфраструктурою.

«Ми довго чекали вакцину Pfizer і ось, вона в Грузії. Надійшло 29,5 тисячі доз. Ці дози будуть розподілені на 14 тисяч осіб», — повідомила Тікарадзе.

Вацину Pfizer доставили до Грузії прямо з США, літак з вантажем прибув до Тбілісі в ніч на 25 березня.

Коли Україна отримає вакцину Pfizer

Вакцина від коронавірусу BioNTech / Pfizer стала в грудні 2020 року першою, що отримала дозвіл на використання в ЄС. В цілому Єврокомісія від імені країн-членів замовила у різних постачальників більше двох мільярдів доз, зокрема 500 млн доз вакцини BioNTech / Pfizer (вони повинні бути виготовлені до кінця 2021 року). Але через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі просувається повільно.

Спочатку передбачалося, що вже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer за програмою COVAX. Але терміни надходження постійно відсувалися, поки не пішли в область невизначеної перспективи.

18 березня в МОЗ заявили, що Україна отримає першу партію доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer у квітні.

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Автор: Дмитро Захаров