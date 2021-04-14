Як пояснили лікарі, неодноразове зараження цього пацієнта коронавірусом пояснюється його проблемами зі здоров'ям.

Один з жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.

Про це повідомив лікар, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської клінічної лікарні №17, де лікують хворих коронавірусом, Роман Єлісєєв, пише Telegram-канал "Вартові Еспресо".

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Як пояснив медик, неодноразове зараження цього пацієнта коронавірусом пояснюється його проблемами зі здоров'ям. Так, через супутні порушення в роботі організму в українця не вироблявся імунітет до нової інфекції.

Відомо, що цей житель Харкова лікував COVID-19 в 17-й міській лікарні.

"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів завідувач відділенням.

Зазначимо, згідно з останніми дослідженнями, коронавірусом можна заразитися кілька разів. Ці дані підтверджують і лікарі, які працюють з інфікованими.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко