Один з жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.
Про це повідомив лікар, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської клінічної лікарні №17, де лікують хворих коронавірусом, Роман Єлісєєв, пише Telegram-канал "Вартові Еспресо".
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Як пояснив медик, неодноразове зараження цього пацієнта коронавірусом пояснюється його проблемами зі здоров'ям. Так, через супутні порушення в роботі організму в українця не вироблявся імунітет до нової інфекції.
Відомо, що цей житель Харкова лікував COVID-19 в 17-й міській лікарні.
"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів завідувач відділенням.
Зазначимо, згідно з останніми дослідженнями, коронавірусом можна заразитися кілька разів. Ці дані підтверджують і лікарі, які працюють з інфікованими.
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