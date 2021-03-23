Херсонська область – єдина область у жовтій зоні карантину / t.me/COVID19_Ukraine

У «жовтій» карантинній зоні за епідеміологічними показниками залишилася лише Херсонська область, решта регіонів – на «помаранчевому» та «червоному» рівнях.

Про це йдеться у вечірніх даних за 23 березня Міністерства охорони здоров’я.

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Згідно з даними мапи, у «червоній» зоні перебувають 7 областей – Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська й Закарпаття.

У «помаранчевій» – інші 16 регіонів. Херсонська область за крок до подальшого посилення карантину.

Що дозволяється у «жовтій» зоні:

  • Перебування у громадських будівлях й транспорті у захисних масках;
  • Робота закладів громадського харчування з 7:00 до 00:00;
  • Діяльність закладів громадського харчування з умовою доставки і замовлення «на винос»;
  • Робота закладів культури з 50% наповненістю у кожній окремій  залі;
  • Проведення заходів,  які необідні для забезпечення роботи  органів  влади, іспитів для нотаріату, тестування для держреєстраторів;
  • Проведення офіційних спортивних  заходів з умови 50% наповненості місць;
  • Діяльність готелів, санаторно-курортних закладів тощо;
  • Діяльність спортзалів, фітнес-клубів з наповненістю менш ніж 1 особа на 10 квадратних метри, басейнів – менш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або менш ніж 6 осіб для груп.

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Автор: Яна Ставська