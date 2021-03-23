У «жовтій» карантинній зоні за епідеміологічними показниками залишилася лише Херсонська область, решта регіонів – на «помаранчевому» та «червоному» рівнях.
Про це йдеться у вечірніх даних за 23 березня Міністерства охорони здоров’я.
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Згідно з даними мапи, у «червоній» зоні перебувають 7 областей – Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська й Закарпаття.
У «помаранчевій» – інші 16 регіонів. Херсонська область за крок до подальшого посилення карантину.
Що дозволяється у «жовтій» зоні:
- Перебування у громадських будівлях й транспорті у захисних масках;
- Робота закладів громадського харчування з 7:00 до 00:00;
- Діяльність закладів громадського харчування з умовою доставки і замовлення «на винос»;
- Робота закладів культури з 50% наповненістю у кожній окремій залі;
- Проведення заходів, які необідні для забезпечення роботи органів влади, іспитів для нотаріату, тестування для держреєстраторів;
- Проведення офіційних спортивних заходів з умови 50% наповненості місць;
- Діяльність готелів, санаторно-курортних закладів тощо;
- Діяльність спортзалів, фітнес-клубів з наповненістю менш ніж 1 особа на 10 квадратних метри, басейнів – менш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або менш ніж 6 осіб для груп.
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