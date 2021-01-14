Громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

Штаб цивільного захисту Хорватії посилив вимоги для в’їзду іноземців, зокрема і українців, з країн, де поширюється новий заразніший штам коронавірусу.

Про це повідомили в посольстві України в Хорватії.

З 14 до 31 січня, особи, у тому числі і громадяни України, які прибувають до Хорватії з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція.

Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний.

Громадяни України, які планують в'їжджати до Хорватії для волонтерства на територіях, які постраждали від нещодавнього землетрусу, мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

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Хто може в’їжджати в Хорватію

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію на виняткових підставах:

медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники по догляду за людьми похилого віку;

прикордонники;

працівники у транспортній галузі;

дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків;

особи, які подорожують транзитом;

особи, які подорожують з метою навчання;

моряки;

особи, які подорожують з невідкладних особистих / сімейних причин (похорон родича, прийом у лікаря), ділових причин (наявність запрошення від приймаючої сторони) чи мають інші економічні інтереси.

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Автор: Олег Давигора