Україна не досягла колективного імунітету від коронавірусу, і навіть якщо перехворіє половина населення, поширення епідемії не припиниться.
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Про це Obozrevatel розповів лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.
За його словами, навіть якщо перехворіло 5 або 10 млн населення – це означає, що більшість, приблизно 27-32 млн, з вірусом не зіткнулися.
"Всі цікавляться - чи сформувався імунітет? Так, у людей, які перехворіли, сформувався. А в інших - ні. Колективного імунітету в Україні немає, навіть якщо перехворіло 5-10 млн осіб. Коронавірус буде циркулювати до тих пір, поки всі з ним не проконтактують або у вигляді хвороби або у вигляді вакцинації", – зазначив Курпіта.
За його словами, разом з тим кількість антитіл у перехворілих знижується і це нормально.
"Антитіла з часом зменшуються, тому що імунітет від будь-якої хвороби не забезпечується виключно гуморальним захистом. Є ще клітинний захист. Вакцинація допоможе відновити імунну систему у перехворілих. Після введення навіть однієї дози вакцини їх антитіла збільшуються в 10 разів", – резюмував Курпіта.
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