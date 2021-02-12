В Україні на коронавірус перехворіли 13-20% населення, а для формування колективного імунітету мають перехворіти мінімум 70% населення.

Імунітет до COVID-19 в Україні мають не більше як 20% населення, а про придбання колективного імунітету серед українців говорити поки рано.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

«Імунітет мають не більше як 20% українців, 40% реанімаційних ліжок заповнені. Україна, при одному з найнижчих показників нових виявлених випадків, продовжує триматися в п'ятірці країн з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 в Європі через високий показник позитивних випадків серед усіх протестованих - 18%», - говориться в дослідженні.

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За даними KSE, орієнтовно 13-20% людей в Україні перехворіли на COVID-19. Серед медичних працівників цей показник становить 13,4%.

«Моделювання KSE спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2. Нагадаю, для цього мінімум 70% населення мають перехворіти. Україні слід терміново посилити систему виявлення (тестування і відстеження контактів), щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу і стабільно високою завантаженістю реанімацій пацієнтами з COVID-19», - наводяться слова керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Павела Ковтонюка.

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують почати із середини лютого.

Протягом 2021-2022 років за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). Спочатку вакцинуватимуть медиків, літніх людей та тяжкохворих.

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Автор: Ганна Нагорна