Байден нагадав, що через коронавірус загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни.

Новий президент США Джо Байден під час інавгурації вшанував хвилиною мовчання 400 тисяч американців, які померли від коронавірусної інфекції COVID-19.

Президент закликав усіх присутніх на інавгурації, яку транслював УНІАН, приєднатися до нього «в момент безмовної молитви».

Він нагадав, що Штати переживають "небезпечну зиму", тому має бути багато роботи.

«Ми будемо рухатися вперед швидко і невідкладно. Нам належить багато роботи в цю небезпечну зиму і значні можливості", - зазначив він.

Байден сказав, що труднощі, з якими стикається країна, є історичними. Також він нагадав, що через хворобу загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни, і оголосив хвилину мовчання на честь померлих.

Читайте також"Зайняті у війну": Байден заявии про бажання повернути віру в силу демократії"

«У моєму першому виступі в якості президента я хотів би попросити вас приєднатися до мене в момент безмовної молитви, щоб згадати всіх тих, кого ми втратили в минулому році через пандемію. Ці 400 тисяч співвітчизників-американців - батьки, чоловіки, дружини, сини, дочки, друзі, сусіди і колеги. Ми будемо поважати їх і станемо людьми і нацією, якими, як ми знаємо, можемо і повинні бути», - сказав Байден.

Інавгурація Джо Байдена

Джо Байден прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки.

78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.

Перед ним присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН