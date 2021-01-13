МОЗ Італії дуже сподівається на вакцинацію населення.

Італія продовжить режим надзвичайної ситуації до 30 квітня.

Про це повідомляє агентство AGI.

Рішення глава італійського МОЗ Роберто Сперанца називає виправданим усіма епідеміологічними аргументами.

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«Цього тижня спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації в Італії, зростання кількості важких випадків тощо. Не вводьте нас в оману. Епідемія знову знаходиться у фазі розширення», – заявив він.

Уряд має намір заборонити пересування між регіонами навіть жовтої зони, зменшити скупчення людей у громадських місцях, дозволити роботу закладів харчування «на виніс» тільки до 18:00. Також у країні створять четверту – білу – зону, яку введуть лише за дуже низьких епідеміологічних показників.

Водночас у жовтій зоні хочуть відчинити музеї.

«Є 12 регіонів з високим ризиком, які потраплять в помаранчеву зону. Якщо ми думаємо, що ми поза небезпекою, ми помиляємося», – додав Сперанца.

МОЗ Італії дуже сподівається на вакцинацію населення, і що більшість громадян усвідомлюють потребу «колективного імунітету».

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Автор: Яна Ставська