Президент італійського товариства вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо повідомив про виявлення на півночі Італії «нігерійського» штаму коронавірусу.
Читайте такожСтало відомо, які штами коронавірусу циркулюють в УкраїніЗа його словами, вакцини можуть бути неефективними проти нього.
"Вперше в Італії ми виділили штам, відзначений мутаціями, які турбують нас, тому що вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин",— сказав Карузо, передає kommersant з посиланням на ANSA.
У місті Брешія, де був виявлений штам, діє помаранчевий рівень загрози коронавірусу, передає агентство. Його дія триватиме ще тиждень.
Коронавірус в Італії
- В Італії число заражень майже досягло 3 млн. Від коронавірусу померло більше 98 тис. осіб. Більше половини хворих в країні заражені "британським" штамом коронавірусу, який вважається більш заразним.
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