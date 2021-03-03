Вірусологи в Італії заявили про виявлення нового штаму коронавірусу / Фото : newsru.co.il

Президент італійського товариства вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо повідомив про виявлення на півночі Італії «нігерійського» штаму коронавірусу.

Читайте такожСтало відомо, які штами коронавірусу циркулюють в УкраїніЗа його словами, вакцини можуть бути неефективними проти нього.  

"Вперше в Італії ми виділили штам, відзначений мутаціями, які турбують нас, тому що вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин",— сказав Карузо, передає kommersant з посиланням на ANSA.

У місті Брешія, де був виявлений штам, діє помаранчевий рівень загрози коронавірусу, передає агентство. Його дія триватиме ще тиждень.

Коронавірус в Італії

Головні новини України та світу на ранок 3 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН