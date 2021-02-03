Результати дослідження дозволяють припускати, що перехворілі можуть бути захищені імунітетом щонайменше на шість місяців після перенесеного COVID-19.

Британські вчені з'ясували, що у більшості людей, які перехворіли на COVID-19, антитіла зберігаються в крові протягом півроку.

Читайте такожNature: Вчені створили штучні антитіла проти COVID-19 і його " родичів"За результатами дослідження, проведеного сховищем зразків біоматеріалів і медичних відомостей UK Biobank, у 99% перехворілих на COVID-19 з числа учасників дослідження антитіла зберігалися протягом трьох місяців після одужання. При цьому у 88% антитіла залишалися в крові протягом півроку. За словами вчених, результати дослідження дозволяють припускати, що перехворілі можуть бути захищені імунітетом щонайменше на шість місяців після того, як перехворіли COVID-19.

У дослідженні взяли участь 20 200 британців з числа тих, чиї біоматеріали зберігаються в UK Biobank. Починаючи з травня 2020 року вони щомісяця здавали кров і повідомляли дані про свій стан і стан найближчих родичів. За даними дослідження, найчастішим симптомом захворювання у них були втрата смаку і нюху — на це скаржилися 43% учасників. У 24% хвороба проходила безсимптомно. Це ж дослідження показало, що з травня по грудень 2020 року частка інфікованих серед населення Великобританії зросла з 6,6% до 8,8%, передає kommersant.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН