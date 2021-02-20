Мобільний COVID-шпиталь привезли на Прикарпаття / фото REUTERS

19 лютого співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 в Івано-Франківську область.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем’єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття", – сказано повідомленні.

Івано-Франківська область стабільно є лідером добової захворюваності на COVID-19 в Україні. За минулу добу в регіоні зафіксували 753 випадки зараження.

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Автор: Олег Давигора