З 22 до 28 лютого в Івано-Франківській області через різке зростання кількості хворих на COVID-19 запроваджують посилений режим карантину.

19 лютого співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 в Івано-Франківську область.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем’єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття", – сказано повідомленні.

Івано-Франківська область стабільно є лідером добової захворюваності на COVID-19 в Україні. За минулу добу в регіоні зафіксували 753 випадки зараження.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за добу виявили 6531 нового хворого на COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 1293672 українців, 1139977 - одужали 24972 - померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відбув із Києва до індійського Пуне, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу.

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Автор: Олег Давигора