У країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

Ізраїль став однією з перших країн у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19 підлітків.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Читайте такожІзраїль змінив правила в’їзду в країнуЦе пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

Загалом, з початку кампанії вакцинації 19 грудня, першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 мільйона людей. З них один мільйон уже отримав і другу дозу. Про це на своїй сторінці у Twitter 24 січня написав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

Він також повідомив, що, за даними досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30%. Також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і менш важкий перебіг захворювання.

Як відомо, ізраїльський уряд домовився про поставку кількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.

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Автор: Світлана Закелова