Комітет з лікарських засобів для людини оцінить вакцину за прискореним графіком.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на отримання дозволу для вакцини від COVID-19, розробленої компанією Johnson&Johnson.

Читайте такожPfizer подала документи на реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусуПро це повідомляється на сайті ЕМА.

Комітет з лікарських засобів для людини оцінить вакцину за прискореним графіком.

Комітет може надати висновок до середини березня 2021 року за умови, що дані компанії про ефективність, безпеку та якість вакцини є достатньо вичерпними та надійними.

"Такий короткий час для оцінки можливий лише тому, що EMA вже переглянула деякі дані під час постійного огляду. На цьому етапі EMA оцінила дані якості та дані лабораторних досліджень, які вивчали, наскільки вакцина ініціює вироблення антитіл та імунних клітин, спрямованих на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19). Агентство також розглянуло дані клінічної безпеки щодо вірусного вектора, що використовується у вакцині", - повідомляють в ЕМА.

Вакцина Johnson & Johnson від коронавірусу

5 лютого Johnson & Johnson подала в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявку на схвалення в екстреному порядку вакцини від коронавірусу COVID-19 на території країни.

Наприкінці січня компанія відзвітувала про ефективність свого препарату, яка оцінюється в 72%.

В США дозволено застосування двох вакцин - від компаній Pfizer / BioNTech і від Moderna.

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Автор: Людмила Жерновська