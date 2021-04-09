Серед побічних реакцій відзначалися нудота і запаморочення.

У США два центри вакцинації тимчасово зачинили через те, що кілька десятків жителів країни відчули несприятливі наслідки після щеплення проти COVID-19 вакциною Johnson & Johnson.

Зокрема, у штаті Північна Кароліна вакцинацію припинили через те, що побічні реакції спостерігалися у 18 осіб, повідомляє ТСН з посиланням на Wall Street Journal.

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Влада округу заявляє, що рішення ухвалили заради безпеки після консультацій з Johnson & Johnson. У компанії кажуть, що ретельно розглядають будь-які повідомлення про небажані наслідки в людей, які зробили щеплення їх вакциною.

Ще один центр масової вакцинації зачинили у штаті Колорадо. Там побічні реакції виникли в 11 осіб. Двох людей доправили до найближчої лікарні.

Серед побічних реакцій на вакцину від Johnson & Johnson називають нудоту і запаморочення.

Вакцинація у США

У Сполучених Штатах для вакцинації проти COVID-19 використовують вакцини Moderna, BioNTech/Pfizer та Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, інші можуть бути використані лише для людей старше 18 років.

Близько 66 млн осіб у США вже повністю зробили щеплення проти коронавірусу. Близько 112 млн людей - отримали першу дозу тих вакцин, які вимагають введення двох доз препарату.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендували до застосування однодозову вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson є першою включеної до списку ВООЗ вакциною з однодозовим режимом введення.

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Автор: Катерина Комолова