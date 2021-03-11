Це вже четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусної хвороби.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) в четвер, 11 березня, рекомендувало надати умовний дозвіл на комерційне використання розробленої компанією Johnson&Johnson вакцини Janssen проти COVID-19 для запобігання захворюванню в людей віком від 18 років.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Після ретельної оцінки комітет EMA з ліків для людини (CHMP) дійшов консенсусу, що дані про вакцину надійні й відповідають критеріям ефективності, безпечності та якості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцина проти COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусної хвороби.

"Завдяки цьому останньому позитивному висновку влада Європейського Союзу отримає ще один варіант боротьби з пандемією і захисту життя та здоров'я своїх громадян", - заявила виконавча директорка EMA Емер Кук.

За її словами, "це перша вакцина, яку можна застосовувати, використовуючи одну дозу".

Що відомо про результати випробувань вакцини

У EMA зазначили, що результати клінічних випробувань за участю пацієнтів у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали: вакцина Janssen ефективна у запобіганні зараженню COVID-19 у людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі людей. Його підсумок показав ефективність у 67 відсотків.

Побічні ефекти вакцини Janssen під час дослідження зазвичай були легкими або помірними та зникали впродовж кількох днів після вакцинації, наголошують в EMA. Найчастішими з них були біль у місці ін'єкції, головний біль, утома, м'язовий біль і нудота.

За безпекою та ефективністю вакцини продовжать спостерігати, оскільки вона використовується на всій території Євросоюзу, через систему фармаконагляду ЄС і за допомогою додаткових досліджень, додали в Європейськеому агентстві з лікарських засобів.

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Автор: Тамара Отовська