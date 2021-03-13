Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування однодозової вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

“Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти коронавірусу – це подальший крок до контролю над пандемією”, – розповів глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX. На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози.

Що відомо про результати випробувань вакцини Johnson & Johnson

У EMA зазначили, що результати клінічних випробувань за участю пацієнтів у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали: вакцина Janssen ефективна у запобіганні зараженню COVID-19 у людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі людей. Його підсумок показав ефективність у 67 відсотків.

Побічні ефекти вакцини Janssen під час дослідження зазвичай були легкими або помірними та зникали впродовж кількох днів після вакцинації, наголошують в EMA. Найчастішими з них були біль у місці ін'єкції, головний біль, утома, м'язовий біль і нудота.

За безпекою та ефективністю вакцини продовжать спостерігати, оскільки вона використовується на всій території Євросоюзу, через систему фармаконагляду ЄС і за допомогою додаткових досліджень, додали в Європейськеому агентстві з лікарських засобів.

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Автор: Олег Давигора