Мова про виникнення тромбозів після щеплення.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевірить інформацію про можливі тяжкі побічні ефекти вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson, перш ніж препарат застосують у Євросоюзі.

Про це пише DW.

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Мова про виникнення тромбозів після щеплення. Вакцина американської фармкомпанії Johnson & Johnson отримала допуск Єврокомісії для використання у ЄС в березні 2021 року.

Втім, у Північній Кароліні (США) нещодавно 18 осіб відчули несприятливі наслідки після щеплення препаратом, у зв’язку з чим зачинили центр з вакцинації.

Ще один центр масової вакцинації зачинили у штаті Колорадо. Там побічні реакції виникли в 11 осіб. Двох людей доправили до найближчої лікарні.

Вакцинація у США

У Сполучених Штатах для вакцинації проти COVID-19 використовують вакцини Moderna, BioNTech/Pfizer та Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, інші можуть бути використані лише для людей старше 18 років.

Близько 66 млн осіб у США вже повністю зробили щеплення проти коронавірусу. Близько 112 млн людей - отримали першу дозу тих вакцин, які вимагають введення двох доз препарату.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендували до застосування однодозову вакцину проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Вакцина Johnson & Johnson є першою включеної до списку ВООЗ вакциною з однодозовим режимом введення.

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Автор: Яна Ставська