Відповідне рішення ухвалено 22 березня.

Кабінет Міністрів України зняв заборону на проведення планових заходів з госпіталізації у регіонах, на яких встановлений “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

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Як зазначається у змінах до урядової постанови про карантин від 22 березня, відповідне положення виключили з пункту, який встановлює обмеження в “жовтій” зоні. Відповідно до тексту постанови, цієї заборони немає також і в “помаранчевій” зоні.

Натомість, згідно з текстом документа, відповідна заборона щодо проведення державними і комунальними медичним закладами планових заходів з госпіталізації діятиме лише в “червоній зоні” епіднебезпеки.

Зазначається, що забороняються планові госпіталізації для надання медичної допомоги окрім: ускладненого перебігу вагітності та пологів; вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, одужали – 1 млн 268 тис. 886 осіб, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 726 тис. 035.

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Автор: Костянтин Гончаров