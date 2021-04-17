Всього у складі місії близько 200 канадських військових.

Роботу канадських військових інструкторів в Україні припинено через спалах коронавірусу.

Про це повідомив телеканал CBC з посиланням на Міноборони Канади.

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Всі, хто заразилися знаходяться на карантині, скільки саме людей захворіло, не уточнюється. Всього у складі місії близько 200 канадських військових.

Місія Канади та пандемія

Через поширення коронавірусу тренування військових вже припиняли у квітні 2020 року, тоді велика частина інструкторів повернулася до Канади.

У червні 2020 року канадські інструктори відновили роботу. Вони проводять навчання солдатів і офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області з 2015 року.

Вакцина від COVID-19 в Україні: що відомо

16 квітня 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом в три тижні.

Отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення.

В Україні перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer почнуться 18 квітня. Їх робитимуть мешканцям і працівникам будинків престарілих.

16 квітня 2021 року в ЮНІСЕФ розповіли, коли Україна отримає наступну партію вакцини від коронавірусу.

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Автор: Олена Коваленко