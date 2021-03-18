Міністр спрогнозував, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє ТСН.

Він закликав українців суворо дотримуватись карантинних вимог.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - заявив Степанов.

Міністр спрогнозував, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні минулої доби зареєстровано 11 тис. 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 489 тис. 023 особи, померли – 28 тис. 986, одужали – 1 млн 237 тис. 676 осіб. Медики провели 7 млн 467 тис. 108 ПЛР-тестувань.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.

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Автор: Олег Давигора